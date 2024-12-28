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Замминистра обороны Булыга вручил награды в филиале госпиталя Бурденко

Андрей Булыга передал участникам спецоперации благодарность министра обороны за мужество, героизм и отвагу.
2024-12-28 18:41:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Андрей Булыга вручил награды участникам спецоперации, которые находятся на лечении и реабилитации в филиале №5 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко. Об этом сообщает МО РФ. 

«По указанию министра обороны Российской Федерации удостоен чести вручить награды за ту работу, которую вы сделали и делаете», - сказал генерал-полковник Булыга.

Андрей Булыга передал военнослужащим благодарность Андрея Белоусова за мужество, героизм и отвагу, которые все они проявили при выполнении боевых задач. 

Помимо этого, он поздравил военнослужащих и медиков с наступающим Новым годом. Булыга поблагодарил награжденных за службу и пожелал проходящим лечение и реабилитацию скорейшего выздоровления. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о том, что в зоне спецоперации наградили военнослужащих ПВО группировки «Запад».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #госпиталь Бурденко #награды #участники СВО #андрей булыга
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