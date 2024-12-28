МО РФ: поступивших по осеннему призыву граждан не отправляли в зону СВО

Минобороны России сообщило о завершении осеннего призыва. Всего за время соответствующих мероприятий призвали 133 тысячи граждан.
Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что призывников не направляли в зону специальной военной операции и в пункты дислокации на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Всех призывников обеспечили установленными нормами довольствия на сборных пунктах, уточнили в МО РФ. При этом для обеспечения их перевозок задействовали 11 рейсов самолетов Вооруженных сил России, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда и автотранспорт воинских частей.
В МО РФ отметили, что большинство военнослужащих по призыву зачислили в учебные соединения и воинские части. Там они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.
Ранее сообщалось, что в Москве 200 новобранцев приняли присягу в спортивных ротах ЦСКА. Торжественная церемония прошла в Москве на базе крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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