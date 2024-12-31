МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Замминистра обороны РФ Горемыкин исполнил мечту мальчика из Шатуры

Тимофей очень хотел посетить парк «Патриот».
2024-12-31 06:48:27
© Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с новогоднего дерева открытку девятилетнего Тимофея Афанасьева из подмосковной Шатуры. Мальчик написал, что хочет побывать в парке «Патриот». Замглавы военного ведомства исполнил эту мечту. Об этом рассказали в пресс-службе МО РФ.

Знакомство с парком началось с исторической части экспозиции музейной площадки, на которой представлены уникальные образцы вооружения. Затем школьник на тренажерах-симуляторах поуправлял танком и вертолетом. Также он прошел полосу препятствий и пострелял из исторического и современного оружия.

После насыщенной активной программы Тимофей с мамой посетили Партизанскую деревню и отведали обед, приготовленный в полевой кухне. Уже в музейном комплексе «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» они встретились с Виктором Горемыкиным.

Замминистра поздравил семью с наступающим праздником и вручил подарки. Он пожелал исполнения всех желаний, добра, благополучия и всего самого хорошего.

«Он не поверил даже сразу. Не верили, на самом деле, до сегодняшнего утра. Тут неожиданно. Мы вроде на экскурсии идем, а тут сам генерал армии. Волнительно очень было. Но оказалось, что ничего страшного. Генерал армии хорошим и добрым волшебником оказался. Исполнил желание и такая программа хорошая», - рассказала мама Тимофея.

В МО РФ отметили, что Тимофей с четырех лет активно поддерживает российских военных. Мальчик даже помогал в создании Центра воинской доблести Карелии.

Напомним, ранее мечты детей участников специальной операции исполнил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Глава военного ведомства даже позвонил Ивану из Тульской области, а также Виктории и ее брату Егору из Ростова-на-Дону.

Также мечту трехлетней Марии из Татарстана исполнил первый замминистра Леонид Горнин. Он подарил девочки коньки, которые доставили ей домой в город Лаишево.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #дети #МО РФ #благотворительная акция #елка желаний #Виктор Горемыкин #Мечты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 