Замминистра обороны РФ Горемыкин исполнил мечту мальчика из Шатуры

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с новогоднего дерева открытку девятилетнего Тимофея Афанасьева из подмосковной Шатуры. Мальчик написал, что хочет побывать в парке «Патриот». Замглавы военного ведомства исполнил эту мечту. Об этом рассказали в пресс-службе МО РФ.

Знакомство с парком началось с исторической части экспозиции музейной площадки, на которой представлены уникальные образцы вооружения. Затем школьник на тренажерах-симуляторах поуправлял танком и вертолетом. Также он прошел полосу препятствий и пострелял из исторического и современного оружия.

После насыщенной активной программы Тимофей с мамой посетили Партизанскую деревню и отведали обед, приготовленный в полевой кухне. Уже в музейном комплексе «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» они встретились с Виктором Горемыкиным.

Замминистра поздравил семью с наступающим праздником и вручил подарки. Он пожелал исполнения всех желаний, добра, благополучия и всего самого хорошего.

«Он не поверил даже сразу. Не верили, на самом деле, до сегодняшнего утра. Тут неожиданно. Мы вроде на экскурсии идем, а тут сам генерал армии. Волнительно очень было. Но оказалось, что ничего страшного. Генерал армии хорошим и добрым волшебником оказался. Исполнил желание и такая программа хорошая», - рассказала мама Тимофея.

В МО РФ отметили, что Тимофей с четырех лет активно поддерживает российских военных. Мальчик даже помогал в создании Центра воинской доблести Карелии.

Напомним, ранее мечты детей участников специальной операции исполнил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Глава военного ведомства даже позвонил Ивану из Тульской области, а также Виктории и ее брату Егору из Ростова-на-Дону.

Также мечту трехлетней Марии из Татарстана исполнил первый замминистра Леонид Горнин. Он подарил девочки коньки, которые доставили ей домой в город Лаишево.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.