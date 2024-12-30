Первый замминистра обороны РФ Горнин исполнил мечту девочки из Татарстана

Первый заместитель министра обороны России Леонид Горнин в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту трехлетней девочки Марии из Татарстана. В письме с желанием, которое снял первый замглавы российского оборонного ведомства с елки, было написано, что Маша очень мечтает о коньках.

«Дорогая, Мария! В Новый год всегда сбываются мечты. Убежден, что и в этом году твое желание сбудется. С наступающим Новым годом!», – сказал первый заместитель Министра обороны РФ, участвуя в акции.

По поручению Леонида Горнина подарок доставили в город Лаишево Республики Татарстан и вручили Марии.

Новогодняя благотворительная акция «Елка желаний» проходит в России в шестой раз. Она призвана подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям. Всероссийская акция проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. Участие в них принимают министр обороны РФ Андрей Белоусов, руководящий состав МО РФ, командиры, начальники, офицеры, а также члены их семей.

Ранее глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов позвонил детям, чьи мечты исполнит в рамках «Елки желаний». Министр обороны поговорил с Егором из Тульской области, а также Викторией и Егором из Ростова-на-Дону.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.