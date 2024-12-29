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ВСУ потеряли до 400 боевиков за сутки на Курском направлении

Российские военнослужащие уничтожили три танка, три боевые машины пехоты.
2024-12-29 13:10:26
© Фото: Минобороны России

За сутки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих на Курском направлении, сообщили в Минобороны России. Российские военнослужащие уничтожили там три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и три боевые бронированные машины. Кроме того, выведены из строя 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы.

Бойцы группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Черкасское Поречное.

Всего за время боев на Курском направлении противник потерял более 45 220 военнослужащих, 262 танка, 203 боевые машины пехоты и другую технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #танки #БТР #Украина #БМП #Курская область #ВСУ #пехота #Потери
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