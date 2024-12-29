ВС РФ нанесли поражение украинским военным аэродромам

Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ и площадке запуска БПЛА противника в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что удар был также нанесен по скоплениям живой силы и военной техники украинских националистов в 137-ми районах. Поражение нанесли ударные беспилотники, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ, говорится в сводке отечественного оборонного ведомства о ходе спецоперации.

Сегодня, 29 декабря, в министерстве также отметили, что российская армия освободила Новотроицкое в ДНР.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.