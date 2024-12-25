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Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале имени Мандрыка

В их числе орден Мужества, медали «За отвагу», «За боевые отличия», «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» II степени.
2024-12-25 17:40:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка вручили награды отличившимся в зоне специальной военной операции военнослужащим, сообщает Министерство обороны России. Это сделал заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

В госпитале находятся российские военнослужащие, получившие ранения во время боев в зоне спецоперации. В настоящее время бойцы проходят лечение и реабилитацию. Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени главы Минобороны Андрея Белоусова.

«Вся страна, все россияне гордятся вами, потому что вы всегда на передних рубежах, всегда на страже нашей Родины. Спасибо вам», - сказал он.

Военнослужащим вручили орден Мужества, медали «За отвагу», «За боевые отличия», «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» II степени.

Также Горемыкин высоко оценил вклад медицинских работников, которые лечат военнослужащих, вручил им награды. Медики получили из рук заминистра медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Луки Крымского. Ряду сотрудников присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Кроме того, перед военнослужащими выступили с концертом артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #награды #МО РФ #госпиталь #горемыкин #СВО
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