В Военно-медицинской академии вручили награды участникам СВО

В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова вручили награды отличившимся в зоне специальной военной операции военнослужащим. За проявленные на полях сражений мужество и храбрость бойцы получили государственные награды - ордена и медали.

Отличившимся военнослужащим вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова, Жукова, а также медали Министерства обороны России «Участнику специальной военной операции» и «За боевые отличия». Кроме того, 19 военнослужащих были удостоены очередных воинских званий.

В Военно-медицинской академии участники спецоперации проходят лечение, реабилитацию, а также переподготовку. Многие после профессиональной переподготовки продолжат службу на новых местах. Документы об окончании курса дополнительного профобразования вручил военнослужащим начальник Управления военного образования - замначальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Игорь Муравлянников. Сорок пять выпускников получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах».

«В соответствии с программой реабилитации, о которой я уже сегодня говорил, созданы реабилитационно-образовательные центры. На сегодняшний день у нас в Российской Федерации таких центров восемь. В них военнослужащие проходят протезирование, реабилитацию, адаптацию и одновременно обучаются», - сказал он.

Переподготовка получивших серьезные ранения военнослужащих является одним из направлений масштабной программы, направленной на их социальную реабилитацию. Для таких бойцов подготовлены места проживания и службы в выбранных регионах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.