Расчеты БПЛА показали кадры поражения противника под Угледаром

Расчеты БПЛА «Суперкам» разведывают и передают информацию о позициях и передвижении подразделений ВСУ под Угледаром на наши командные пункты. Кадры их работы показало Минобороны России.

Бойцы используют этот беспилотник для разведки на ближних и дальних рубежах. Они помогают артиллеристам корректировать огонь и уничтожать цели.

БПЛА «Суперкам» - один из лучших беспилотников в России, рассказал оператор с позывным Гаджик. Этот аппарат может обнаруживать людей, технику, все перемещения. У него есть ночная камера. У дневной камеры есть 30-кратное приближение.

Этот дрон легкий и надежный. Он может обмануть системы слежения и видит даже небольшие цели. Беспилотник оснащен электродвигателем, и его не слышно даже на небольшой высоте. С его помощью расчеты наводят артиллерию и авиационные бомбы.

Российские БПЛА залетают на 30-40 километров за линию боевого соприкосновения, чтобы вести там разведку. При этом они преодолевают радиоэлектронное противодействие противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.