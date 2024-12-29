МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты БПЛА показали кадры поражения противника под Угледаром

Операторы передают информацию о расположении противника и наводят артиллерию и авиационные бомбы.
2024-12-29 12:51:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА «Суперкам» разведывают и передают информацию о позициях и передвижении подразделений ВСУ под Угледаром на наши командные пункты. Кадры их работы показало Минобороны России.

Бойцы используют этот беспилотник для разведки на ближних и дальних рубежах. Они помогают артиллеристам корректировать огонь и уничтожать цели.

БПЛА «Суперкам» - один из лучших беспилотников в России, рассказал оператор с позывным Гаджик. Этот аппарат может обнаруживать людей, технику, все перемещения. У него есть ночная камера. У дневной камеры есть 30-кратное приближение.

Этот дрон легкий и надежный. Он может обмануть системы слежения и видит даже небольшие цели. Беспилотник оснащен электродвигателем, и его не слышно даже на небольшой высоте. С его помощью расчеты наводят артиллерию и авиационные бомбы.

Российские БПЛА залетают на 30-40 километров за линию боевого соприкосновения, чтобы вести там разведку. При этом они преодолевают радиоэлектронное противодействие противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #разведка #Минобороны России #артиллерия #бпла #беспилотники #дроны #корректировка #угледар #Суперкам
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 