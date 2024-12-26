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Российские войска сожгли Bradley на Курском направлении

Также сообщается, что ВСУ потеряли более 230 боевиков за сутки боевых действий на Курском направлении.
2024-12-26 16:37:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской боевой машины пехоты американского производства Bradley в ходе боев на Курском направлении.

«Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США», - говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Кроме того, противник в течение суток лишился трех боевых бронированных машин, семи автомобилей, артиллерийского орудия и двух станций РЭБ.

Также в российском оборонном ведомстве назвали потери украинской стороны с начала боев в Курской области. По данным Минобороны, противник за этот период времени потерял более 43 970 военнослужащих.

Помимо живой силы, ВС РФ уничтожили на Курском направлении 255 танков ВСУ, 197 БМП, 137 БТР, 1 321 бронемашину, 1 191 автомобиль, 325 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 ЗРК, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы и четыре РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ
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