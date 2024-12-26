Экипаж Су-34 сровнял с землей украинский опорник в курском приграничье

Самолеты ВКС России регулярно наносят удары по боевикам. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ и украинских военнослужащих в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило МО РФ.

Российское оборонное ведомство отметило, что удар наносился по разведанным целям авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.

Летчики получили от разведки подтверждение уничтожения намеченных целей и благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что украинский опорный пункт уничтожили экипажи самолетов Су-25. При этом пуски неуправляемых ракет производились парами самолетов с малых высот. Нанеся удар, летчики выполнили противоракетное маневрирование.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.