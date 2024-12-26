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Экипаж Су-34 сровнял с землей украинский опорник в курском приграничье

Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
2024-12-26 11:13:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Самолеты ВКС России регулярно наносят удары по боевикам. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ и украинских военнослужащих в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило МО РФ. 

Российское оборонное ведомство отметило, что удар наносился по разведанным целям авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.

Летчики получили от разведки подтверждение уничтожения намеченных целей и благополучно вернулись на аэродром. 

Ранее сообщалось, что украинский опорный пункт уничтожили экипажи самолетов Су-25. При этом пуски неуправляемых ракет производились парами самолетов с малых высот. Нанеся удар, летчики выполнили противоракетное маневрирование. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #су-34 #Курская область #приграничье
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