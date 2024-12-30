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Минобороны опубликовало кадры возвращения бойцов из украинского плена

Российские военнослужащие поблагодарили за возвращение на Родину и передали поздравления с Новым годом.
2024-12-30 18:35:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Опубликовано видео возвращения из украинского плена российских военнослужащих. Кадры предоставило российское оборонное ведомство.

Освобожденные бойцы поблагодарили за возвращение на родину и передали поздравления с Новым годом.

Немногим ранее стало известно о возвращении из украинского плена 150 российских бойцов. Посредниками выступили ОАЭ.

Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии. Им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Россия #армия #Минобороны России #белоруссия #плен #оаэ #возвращение из плена
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