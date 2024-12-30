Минобороны опубликовало кадры возвращения бойцов из украинского плена

Опубликовано видео возвращения из украинского плена российских военнослужащих. Кадры предоставило российское оборонное ведомство.

Освобожденные бойцы поблагодарили за возвращение на родину и передали поздравления с Новым годом.

Немногим ранее стало известно о возвращении из украинского плена 150 российских бойцов. Посредниками выступили ОАЭ.

Сейчас российские бойцы находятся на территории Белоруссии. Им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.