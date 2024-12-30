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Расчет М-46 уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы сорвали ротацию украинских боевиков.
2024-12-30 07:06:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Красноармейском направлении специальной операции расчет 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный украинский командный пункт и вражеский укрепрайон. Кадры боевой работы показали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности более 15 километров. По националистам выпустили осколочно-фугасные снаряды.

«Цель пришла. Буквально вторым снарядом разбили их "укреп". Выжить им не удалось», - рассказал командир взвода.

Своим ударом артиллеристы сорвали ротацию боевиков. После выполнения задачи расчет замаскировал оружие и укрылся в блиндаже.

Ранее «Звезда» рассказывала, как на Красноармейском направлении расчет самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожил опорный пункт боевиков и скопление живой силы. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности около 10 тысяч метров. Мощный удар артиллеристов позволил нашим войскам продвинуться вперед.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #пушка #М-46 #СВО #красноармейское направление
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