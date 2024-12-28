Два океана и семь морей: фрегат «Адмирал Горшков» вернулся в Североморск

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» за время дальнего похода, который начался в середине мая, прошел более 30 тысяч морских миль. Спустя семь месяцев экипаж вернулся домой. Моряки выполнили все основные задачи - это демонстрация флага и обеспечение военного присутствия в самых важных районах дальней океанской зоны.

На берегу североморцев встретили торжественно, с оркестром. На причале собрались и семьи военных. Они с нетерпением ждали окончания официальной части, чтобы уже обнять своих супругов и отцов.

«Это тяжело ждать, но возможно. Самое главное, чтобы смысл был. Если смысл есть, можно дождаться», - говорят жены моряков.

Фрегат прошел два океана, семь морей и пять проливов. При этом ни дня без учений.

«Пришлось на последнем этапе решать вновь возникшую задачу по стрельбе гиперзвуковым оружием "Циркон" в Средиземном море. Это было одно из наиболее сложных мероприятий, потому что времени на подготовку было очень мало и надо было показать товар лицом», - вспоминает командир корабля Павел Конов.

Многим запомнился заход в Гавану на пять дней вместе с атомной подводной лодкой «Казань». Этот визит американцы назвали «демонстрацией военной силы».

«Основная наша задача – демонстрация военно-морского присутствия в оперативно-важных районах Мирового океана и решение задач стратегического сдерживания. Экипаж продемонстрировал всему миру эффективность и надежность российской техники и оружия, морскую выучку и культуру», - отметил командующий Северным флотом Константин Кабанцов.

За семь месяцев дальнего похода у членов экипажа фрегата родились 13 детей - пять мальчиков и восемь девочек.

«Приятно, когда происходит пополнение в семье у людей. Это придает им сил выполнять задачи. Очень тяжело, когда нет положительных вестей. А вот такие хорошие новости о рождении детей воодушевляют и придают сил», - отметил командир корабля Павел Конов.

Встреча с родными и близкими, пожалуй, самый трогательный момент. Новый год экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» встретит дома со своими семьями.