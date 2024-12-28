МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два океана и семь морей: фрегат «Адмирал Горшков» вернулся в Североморск

На берегу североморцев встретили торжественно, с оркестром.
Елена Сивонен 2024-12-28 20:40:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» за время дальнего похода, который начался в середине мая, прошел более 30 тысяч морских миль. Спустя семь месяцев экипаж вернулся домой. Моряки выполнили все основные задачи - это демонстрация флага и обеспечение военного присутствия в самых важных районах дальней океанской зоны. 

На берегу североморцев встретили торжественно, с оркестром. На причале собрались и семьи военных. Они с нетерпением ждали окончания официальной части, чтобы уже обнять своих супругов и отцов.

«Это тяжело ждать, но возможно. Самое главное, чтобы смысл был. Если смысл есть, можно дождаться», - говорят жены моряков.

Фрегат прошел два океана, семь морей и пять проливов. При этом ни дня без учений.

«Пришлось на последнем этапе решать вновь возникшую задачу по стрельбе гиперзвуковым оружием "Циркон" в Средиземном море. Это было одно из наиболее сложных мероприятий, потому что времени на подготовку было очень мало и надо было показать товар лицом», - вспоминает командир корабля Павел Конов.

Многим запомнился заход в Гавану на пять дней вместе с атомной подводной лодкой «Казань». Этот визит американцы назвали «демонстрацией военной силы».

«Основная наша задача – демонстрация военно-морского присутствия в оперативно-важных районах Мирового океана и решение задач стратегического сдерживания. Экипаж продемонстрировал всему миру эффективность и надежность российской техники и оружия, морскую выучку и культуру», - отметил командующий Северным флотом Константин Кабанцов.

За семь месяцев дальнего похода у членов экипажа фрегата родились 13 детей - пять мальчиков и восемь девочек.

«Приятно, когда происходит пополнение в семье у людей. Это придает им сил выполнять задачи. Очень тяжело, когда нет положительных вестей. А вот такие хорошие новости о рождении детей  воодушевляют и придают сил», - отметил командир корабля Павел Конов.

Встреча с родными и близкими, пожалуй, самый трогательный момент. Новый год экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» встретит дома со своими семьями.

#армия #ВМФ #Северный флот #североморск #фрегат #дальний поход
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 