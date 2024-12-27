В состав ВМФ России вошла атомная подлодка «Архангельск»

Военно-морской флот России принял атомную подводную лодку «Архангельск». На церемонии побывала корреспондент нашего телеканала Анастасия Авсюк.

Церемония приема состоялась сегодня на предприятии «Севмаш». «Архангельск» - атомная подлодка четвертого поколения проекта «Ясень-М».

Главком ВМФ России Александр Моисеев в ходе выступления на церемонии приема заметил, что подлодка - носитель всех типов морского ракетного оружия. Она способна поражать как морские, так и береговые цели.

«Это позволяет подводным лодкам класса "Ясень-М" оставаться эффективным и перспективным оружием», - сказал Моисеев.

Он добавил, что в ближайшей перспективе флот пополнится подлодками «Владивосток», «Ульяновск», «Воронеж» и «Пермь».

Моисеев отметил грозную ударную силу и высокие характеристики «Архангельска». Он заявил, что в подлодке воплощены передовые инженерные разработки, а также внедрены современные механизмы и системы.

В ходе церемонии приема Моисеев вручил Андреевский флаг командиру «Архангельска», капитану 1-го ранга Александру Гладкову.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.