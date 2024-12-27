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В состав ВМФ России вошла атомная подлодка «Архангельск»

Торжественная церемония передачи состоялась сегодня на предприятии «Севмаш».
Анастасия Авсюк 2024-12-27 13:31:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военно-морской флот России принял атомную подводную лодку «Архангельск». На церемонии побывала корреспондент нашего телеканала Анастасия Авсюк. 

Церемония приема состоялась сегодня на предприятии «Севмаш». «Архангельск» - атомная подлодка четвертого поколения проекта «Ясень-М».

Главком ВМФ России Александр Моисеев в ходе выступления на церемонии приема заметил, что подлодка - носитель всех типов морского ракетного оружия. Она способна поражать как морские, так и береговые цели. 

«Это позволяет подводным лодкам класса "Ясень-М" оставаться эффективным и перспективным оружием», - сказал Моисеев.

Он добавил, что в ближайшей перспективе флот пополнится подлодками «Владивосток», «Ульяновск», «Воронеж» и «Пермь».

Моисеев отметил грозную ударную силу и высокие характеристики «Архангельска». Он заявил, что в подлодке воплощены передовые инженерные разработки, а также внедрены современные механизмы и системы. 

В ходе церемонии приема Моисеев вручил Андреевский флаг командиру «Архангельска», капитану 1-го ранга Александру Гладкову.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВМФ #флот #подлодка #Севмаш #Архангельск
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