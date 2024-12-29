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Российская армия освободила Новотроицкое в ДНР

Также бойцы ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и площадку запуска беспилотников.
2024-12-29 12:05:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российская армия освободила Новотроицкое в ДНР. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны России о ходе специальной военной операции.

Взять под контроль населенный пункт в Донецкой Народной Республике удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Кроме того, наши военнослужащие поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, площадку запуска беспилотников, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 137 районах.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

По последним данным МО, в общей сложности с начала проведения СВО российская армия уничтожила 650 самолетов, 283 вертолета, 38 813 БПЛА, 590 ЗРК, 20 083 танка и других боевых бронемашин, 1 504 боевые машины РСЗО, 20 073 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 621 единица военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #ВС РФ #ДНР #СВО
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