Евкуров вручил награды участникам СВО в госпитале имени Бурденко

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров вручил государственные и ведомственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н.Бурденко.

Среди этих наград - две медали «За отвагу», две медали «За храбрость» II степени, а также ведомственные медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.

Помимо этого, Евкуров передал военнослужащим слова благодарности от министра обороны за мужество и героизм, проявленные ими в ходе выполнения воинского долга.

«Хочу пожелать здоровья нашим раненым бойцам, героям, которые выполняли задачи в зоне СВО и, получив ранения, здесь получают квалифицированную медицинскую помощь», - отметил замминистра обороны.

Помимо этого, он вручил награды четырем медработникам госпиталя. Это была медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и три медали Луки Крымского.

В заключение Евкуров поздравил военнослужащих и медперсонал госпиталя с предстоящими праздниками. В завершение церемонии состоялся концерт артистов Центрального офицерского клуба Воздушно-космических Сил.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.