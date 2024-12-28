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Евкуров вручил награды участникам СВО в госпитале имени Бурденко

Юнус-Бек Евкуров передал военнослужащим благодарность от имени министра обороны России Андрея Белоусова.
2024-12-28 16:06:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров вручил государственные и ведомственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н.Бурденко.

Среди этих наград - две медали «За отвагу», две медали «За храбрость» II степени, а также ведомственные медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.

Помимо этого, Евкуров передал военнослужащим слова благодарности от министра обороны за мужество и героизм, проявленные ими в ходе выполнения воинского долга.

«Хочу пожелать здоровья нашим раненым бойцам, героям, которые выполняли задачи в зоне СВО и, получив ранения, здесь получают квалифицированную медицинскую помощь», - отметил замминистра обороны. 

Помимо этого, он вручил награды четырем медработникам госпиталя. Это была медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и три медали Луки Крымского.

В заключение Евкуров поздравил военнослужащих и медперсонал госпиталя с предстоящими праздниками. В завершение церемонии состоялся концерт артистов Центрального офицерского клуба Воздушно-космических Сил.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Юнус-Бек Евкуров #госпиталь Бурденко #награды #раненые #участники СВО
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