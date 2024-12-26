ЗРК «Гибка-С» уничтожил украинскую «Бабу-ягу» на дальности 2,5 км

Расчет зенитного ракетного комплекса «Гибка-С» уничтожил боевой гексакоптер ВСУ «Баба-яга» на дальности 2,5 километра. Кадры боевой работы зенитчиков группировки «Центр» на Красноармейском направлении публикует Министерство обороны Российской Федерации.

Расчет машины разведки и управления командира зенитного взвода ЗРК обнаружил беспилотник противника, приближающийся к позициям войск. Передав координаты, расчет боевой машины приступил к наведению на воздушную цель. Зенитчики выполнили пуск ракеты комплекса «Верба» с осколочно-фугасной боевой частью, сбив вражеский беспилотник.

«Гибка-С» - мобильный комплекс противовоздушной обороны. Разработан на базе бронированного автомобиля «Тигр». Имеет возможность следить за обстановкой в воздухе, а также атаковать выявленные объекты при помощи ракет переносных зенитных комплексов как с места, так и в движении.

ЗРК способен вести огонь по различным воздушным целям, включая беспилотники и вертолеты. Комплекс имеет дальность поражения шесть километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.