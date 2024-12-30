Ночью в Белгородской области сбили украинский беспилотник

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный аппарат. Вражеский БПЛА сбили в Белгородской области.

Напомним, прошлой ночью ВС РФ перехватили два дрона. Их уничтожили в Крыму.

А до этого сбили 56 беспилотников в трех регионах России.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.