Морпехи Северного флота отработали бой в траншеях в Мурманской области

Корреспондент нашего телеканала Елена Сивонен понаблюдала за ходом боевой подготовки морских пехотинцев Северного флота в Мурманской области.

Бойцы отрабатывают захват опорного пункта противника, его зачистку и удержание. В роли инструкторов - военнослужащие с опытом участия в специальной военной операции.

Разведчик с позывным Вятка сейчас восстанавливается после ранения. Скоро снова на передовую. Но пока есть время, помогает молодым бойцам подготовиться. Он знает, что все умения и навыки постигаются только многократной практикой.

«В основном упор делается на медицинскую подготовку. Чтобы в случае нештатной ситуации военнослужащий мог сам себе оказать помощь и спасти тем самым себе жизнь», - подчеркнул Вятка в беседе со «Звездой».

Инструктор с позывным Космос отметил, что для подготовки бойца необходимо минимум два месяца. Все навыки должны быть отточены до уровня автоматизма. Необходима мышечная память - чтобы, несмотря на неизбежный страх в реальном бою, штурмовик все делал автоматически, ни о чем не думая.

Занятия на полигонах Северного флота проводятся с очень высокой интенсивностью. Это позволяет контрактникам максимально быстро нарабатывать этот самый автоматизм.

Ранее российские морпехи показали уничтоженную технику и живую силу ВСУ в Курской области. Противник двигался колонной, но попал под огонь наших бойцов и беспорядочно отступил, бросив раненых, тела уничтоженных боевиков, оружие и технику.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.