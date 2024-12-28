МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Морпехи Северного флота отработали бой в траншеях в Мурманской области

Большое внимание уделяется медицинской подготовке, чтобы получивший ранение боец мог оказать себе необходимую помощь.
Елена Сивонен 2024-12-28 10:51:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Елена Сивонен понаблюдала за ходом боевой подготовки морских пехотинцев Северного флота в Мурманской области. 

Бойцы отрабатывают захват опорного пункта противника, его зачистку и удержание. В роли инструкторов - военнослужащие с опытом участия в специальной военной операции.

Разведчик с позывным Вятка сейчас восстанавливается после ранения. Скоро снова на передовую. Но пока есть время, помогает молодым бойцам подготовиться. Он знает, что все умения и навыки постигаются только многократной практикой.

«В основном упор делается на медицинскую подготовку. Чтобы в случае нештатной ситуации военнослужащий мог сам себе оказать помощь и спасти тем самым себе жизнь», - подчеркнул Вятка в беседе со «Звездой».

Инструктор с позывным Космос отметил, что для подготовки бойца необходимо минимум два месяца. Все навыки должны быть отточены до уровня автоматизма. Необходима мышечная память - чтобы, несмотря на неизбежный страх в реальном бою, штурмовик все делал автоматически, ни о чем не думая. 

Занятия на полигонах Северного флота проводятся с очень высокой интенсивностью. Это позволяет контрактникам максимально быстро нарабатывать этот самый автоматизм. 

Ранее российские морпехи показали уничтоженную технику и живую силу ВСУ в Курской области. Противник двигался колонной, но попал под огонь наших бойцов и беспорядочно отступил, бросив раненых, тела уничтоженных боевиков, оружие и технику.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Северный флот #штурм #морская пехота #Мурманская область #тренировки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 