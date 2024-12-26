«Тунгуска» сбила украинский дрон в небе Херсонской области

Расчет комплекса «Тунгуска» сбил разведывательный дрон ВСУ над левым берегом Днепра в Херсонской области. Об уничтожении вражеского беспилотника зенитчиками группировки войск «Днепр» сообщило Министерство обороны России.

«В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны», - говорится в сообщении ведомства.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М» является комплексом ближнего радиуса действия. Пушки, зенитное вооружение и оборудование для поиска воздушных угроз расположены на гусеничном шасси.

Имеет на вооружении восемь управляемых зенитных ракет. Также при ведении огня по вражеским целям применяются две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А38. Комплекс способен работать не только по воздушным, но и по наземным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.