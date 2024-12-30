Руководящий состав МО РФ исполнил мечты детей в рамках «Елки желаний»

Министр обороны Андрей Белоусов по телефону поздравил с наступающим Новым годом детей участников СВО. Глава ведомства пообещал исполнить мечты ребят в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В ней также приняли участие первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин и замминистра Алексей Криворучко.

Вика и Егор в Ростове-на-Дону готовятся к празднику. Украшают елку. Внезапно звонок из Москвы. Мама зовет всех к телефону.

«Добрый день. Это Белоусов говорит», - поприветствовал министр обороны России.

До этого Андрей Белоусов снял с елки открытку с пожеланием.

Это всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Ее проводят уже 6-й год подряд.

«Ждем вас на параде Победы 9 мая. Сейчас Егор и Виктория слышат нас? - Да-да. - Вы все вместе. Дашу возьмете с собой? Или она маленькая еще? - Ей 2 и 10. Вот не знаю, стоит ли брать ее. - Подумайте, решите сами. Такая возможность есть. Все условия создадим. Вы можете приехать всей семьей. Тем более у вас семья большая», - сказал Белоусов.

Красная площадь. Пешие расчеты, техника. Все это семья Стролькиных увидит уже в мае на парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Ну это просто чудо. Я детям говорю. Они не понимают, не верят, что наш шарик с "Елки желаний сняли" и исполнят нашу мечту», - поделилась женщина.

В Москву Стролькины прибудут заранее, перед Днем Победы. Приедут всей семьей.

«Мы захотели всей семьей поехать. Может там танки проедут, большие машины», - поделилась девочка.

Кроме парада детей свозят в парк «Патриот». А там интерактивные музейные площадки, бронетехника и авиация.

«Запланировали еще и посещение центрального музея Вооружённых сил. Посетим еще ряд знаковых мест. Еще раз в новым годом. С наступающим», - поздравил министр обороны РФ.

Министр обороны исполнит и желание школьника Вани из Тулы.

«Вань, привет! Как дела? - Здравствуйте! Хорошо. - Как учеба? - Тоже все хорошо. - Вань, ну мы вас ждем в Санкт-Петербурге», - сказал Белоусов.

Шарик с мечтой Ивана министр обороны тоже снял с елки желаний.

Новость о том, что новогодним волшебником стал глава Минобороны, для семьи стала настоящим чудом.

«Такой был восторг. Ваня тоже не ожидал. То необычно, что этот шарик снял министр обороны. Папа военный и для нас это очень значимо. Особенно для папы значимо. Он сначала не поверил», - поделилась мама Вани.

Отец Вани, кавалер Ордена Мужества, сейчас на СВО выполняет боевые задачи.

«Стало большой неожиданностью, что именно министр обороны РФ исполнит желание моего сына, снял шарик с елки. Сын благодаря этому поверил в новогоднее чудо. Он давно мечтал об этом», - рассказал отец Вани.

По телефону Ваня рассказал министру, что учится в 3 классе, любит животных. В Питере хочет посетить зоопарк и увидеть львов. Культурную программу министр обороны обещает обширную.

«Разработали целую программу. С посещением там обязательно зоопарка, обязательно надо посмотреть военно-морской музей, крейсер "Аврору". Хорошо? - Хорошо. - До встречи тогда», - сказал глава МО РФ.

Маше - 3 года. Она из Татарстана.

«Я хочу коньки. Буду учиться кататься», - сказала девочка.

Ее новогоднее желание исполняет первый замминистра обороны Леонид Горнин.

«Дорогая, Мария! В Новый год всегда сбываются мечты. Убежден, что и в этом году Дед Мороз под елку принесет твое желание - коньки. С наступающим Новым годом!», - сказал Горнин.

По поручению Леонида Горнина подарок доставили адресату. Радости не было предела.

А Полина из Норильска мечтала об умной колонке. В свои 4 года она уже и поет, и танцует.

«Полина, очень хорошая мечта, конечно все это будет исполнено. С наступающим Новым годом», - сказал заместитель министра обороны РФ.

Коробку с подарком от Алексея Криворучко доставили в Норильск самолетом.

«Добрый волшебник Алексей. Спасибо!», - поблагодарил мальчик.

Упаковочную бумагу в сторону. Поскорее рассмотреть, что в коробке.

«Это было настоящее чудо. И произошло это в момент, когда Полина сказала, что Деда Мороза не существует, он только в сказках. И, буквально через минуту, раздается звонок от помощника, который сказал, что наш шар снят, еще и где снят, еще и кем снят. После таких событий хочется и нужно верить в чудеса», - сказала мама Полины.

Акция «Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах. В ней участвуют весь руководящий состав Минобороны, командиры, офицеры и члены семей военнослужащих.