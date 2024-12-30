МО РФ: из украинского плена возвращены 150 российских бойцов

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Сейчас все российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, военнослужащим предоставили возможность связаться с родственниками.

Всех их доставят в Россию для прохождении лечения и реабилитации в медучреждениях российского оборонного ведомства.

В обмен российская сторона передала 150 военнопленных ВСУ.

Посреднические усилия в процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.