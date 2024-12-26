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Путин подписал указ о соцвыплате детям военнопленных или пропавших без вести

Обеспечить финансирование исполнения указа должно правительство Российской Федерации.
Ян Брацкий 2024-12-26 18:52:48
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Keystone Press Agemcy, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ относительно установления социальной выплаты для детей попавших в плен или пропавших без вести военнослужащих.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Сумма выплаты устанавливается в размере, равном величине прожиточного минимума для детей в конкретном субъекте страны, говорится в указе.

Выплата будет устанавливаться с даты пленения или пропажи без вести, указанной в приказе командира воинского подразделения.

Финансирование расходов на социальные выплаты поручено органам исполнительной власти.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Минобороны России должно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации.

#армия #Минобороны России #дети #Владимир Путин #плен #указ #Соцвыплаты #СВО
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