Путин подписал указ о соцвыплате детям военнопленных или пропавших без вести

Президент России Владимир Путин подписал указ относительно установления социальной выплаты для детей попавших в плен или пропавших без вести военнослужащих.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Сумма выплаты устанавливается в размере, равном величине прожиточного минимума для детей в конкретном субъекте страны, говорится в указе.

Выплата будет устанавливаться с даты пленения или пропажи без вести, указанной в приказе командира воинского подразделения.

Финансирование расходов на социальные выплаты поручено органам исполнительной власти.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что Минобороны России должно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации.