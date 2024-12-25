Фрадков наградил бойцов и военных медиков в госпитале Вишневского

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-майор Павел Фрадков посетил филиал № 1 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского.

Там он вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, проявившим героизм и отвагу в зоне специальной военной операции.

«Позвольте мне от лица Министра обороны Российской Федерации и от себя лично поблагодарить вас за тот вклад, который вы вносите в дело реализации задач специальной военной операции. Именно вы и ваши боевые товарищи выполняете те важные задачи, которые ставит перед нами Верховный Главнокомандующий», - сказал Фрадков.

Особые слова благодарности заместитель министра передал военным медикам, труд которых очень нужен сегодня.

Замглавы военного ведомства вручил военнослужащим, находящимся на лечении и реабилитации в госпитале, а также военным медикам ордена Мужества, медали «За отвагу», медали «Суворова» и «За боевые отличия».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.