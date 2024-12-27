Экипажи Ми-28НМ сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы авиаракетами уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ, а также сорвали ротацию подразделений противника в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны продемонстрировало кадры боевой работы экипажей. На видео с разных ракурсов показаны полет вертолетов и пуск ракет.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки. Их отстрел позволяет создать ложные цели для ракет с тепловым наведением и не попасть под удар ПЗРК. Передовой авианаводчик подтвердил уничтожение целей.
Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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