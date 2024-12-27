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ВС РФ освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР

Населенные пункты удалось освободить благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад».
2024-12-27 13:01:10
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов в зоне специальной военной операции - Загрызово в Харьковской области и Ивановка на территории ДНР. Оба населенных пункта взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

Кроме этого, отмечено, что подразделения группировки за неделю нанесли огневое поражение живой силе и технике девяти украинских бригад. Также бойцы отразили 25 контратак вражеских штурмовых групп. 

ВСУ в зоне ответственности «Запада» потеряли более 3 080 боевиков, три танка, включая один Leopard, три бронетранспортера, включая два М113, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, включая 24 орудия западного производства. 

Также военнослужащие из состава группировки уничтожили восемь украинских станций РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами. 

Ранее сообщалось, что подразделения из состава группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Гигант на территории Донецкой Народной Республики. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #освобождение #Харьковская область #ивановка #Загрызово
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