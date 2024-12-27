Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов в зоне специальной военной операции - Загрызово в Харьковской области и Ивановка на территории ДНР. Оба населенных пункта взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

Кроме этого, отмечено, что подразделения группировки за неделю нанесли огневое поражение живой силе и технике девяти украинских бригад. Также бойцы отразили 25 контратак вражеских штурмовых групп.

ВСУ в зоне ответственности «Запада» потеряли более 3 080 боевиков, три танка, включая один Leopard, три бронетранспортера, включая два М113, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, включая 24 орудия западного производства.

Также военнослужащие из состава группировки уничтожили восемь украинских станций РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что подразделения из состава группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Гигант на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.