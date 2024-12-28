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ВСУ потеряли более 250 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Кроме этого, российским войскам удалось уничтожить две единицы бронетехники, шесть автомобилей и пять минометов.
2024-12-28 14:27:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России раскрыло потери неприятеля за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. Они составили более 250 военнослужащих ВСУ. 

Помимо этого, российское военное ведомство сообщает, что один украинский боевик сдался в плен. 

Известны и потери врага в технике - одна боевая машина пехоты, одна боевая бронированная машина, а также шесть автомобилей. Из артиллерии российским войскам удалось уничтожить пять минометов. 

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-28НМ сожгли украинскую бронетехнику в курском приграничье. Также удалось уничтожить личный состав неприятеля и сорвать его ротацию. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #Потери противника #Курское направление
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