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ВСУ потеряли более 600 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также российским военнослужащим удалось уничтожить четыре вражеских танка, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера и 24 другие боевые бронированные машины.
2024-12-27 13:29:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что противник потерял более 600 боевиков за сутки действий на Курском направлении. 

Помимо этого, за этот временной период российские военнослужащие на этом направлении уничтожили большое количество украинской бронетехники. В это число вошли четыре танка, включая один Leopard, две боевые машины пехоты, включая одну Bradley, четыре бронетранспортера и 24 другие боевые бронированные машины. 

Кроме того, враг лишился 20 автомобилей, семи орудий полевой артиллерии, включая одну 155-миллиметровую САУ «Богдана». Также неприятель потерял шесть минометов. 

Еще в российском оборонном ведомстве сообщили, что в зоне спецоперации российские войска освободили населенные пункты Загрызово (Харьковская область) и Ивановка (ДНР). Помимо этого, в МО РФ отметили, что наши танки подавили огневые точки ВСУ в Запорожской области

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #ВСУ #Украинские боевики #Потери противника #Курское направление
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