Минобороны России сообщает, что противник потерял более 600 боевиков за сутки действий на Курском направлении.

Помимо этого, за этот временной период российские военнослужащие на этом направлении уничтожили большое количество украинской бронетехники. В это число вошли четыре танка, включая один Leopard, две боевые машины пехоты, включая одну Bradley, четыре бронетранспортера и 24 другие боевые бронированные машины.

Кроме того, враг лишился 20 автомобилей, семи орудий полевой артиллерии, включая одну 155-миллиметровую САУ «Богдана». Также неприятель потерял шесть минометов.

Еще в российском оборонном ведомстве сообщили, что в зоне спецоперации российские войска освободили населенные пункты Загрызово (Харьковская область) и Ивановка (ДНР). Помимо этого, в МО РФ отметили, что наши танки подавили огневые точки ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.