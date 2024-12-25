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Оператор «Ланцета» уничтожил бронемашину ВСУ в Сумской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв боевой бронированной машины украинских боевиков.
2024-12-25 15:35:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» ликвидировали в Сумской области боевую бронированную машину ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России, обнародовав соответствующие кадры.

В ведомстве уточнили, что технику украинских боевиков обнаружило разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью БПЛА. Проанализировав информацию, российские военнослужащие приняли решение нанести удар.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена военнослужащими группировки войск "Север" с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет"», - подчеркнули в министерстве.

На представленном ведомством видео видно, как в машину прилетает беспилотник. Происходит взрыв, после этого в небо поднимается дым.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #ланцет
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