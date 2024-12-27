Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Получив разведданные о местонахождении цели, расчет подготовил орудие и приступил к выполнению задачи. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности около 10 тысяч метров. Артиллеристы уничтожили опорный пункт и ликвидировали пехоту противника, что позволило подразделениям группировки войск «Центр» успешно продвинуться на данном направлении.

Ведомство показало кадры боевой работы с разных ракурсов, снаружи и внутри самоходки. Орудие тщательно замаскировано, расположено среди деревьев, чтобы не выделяться и не привлекать внимания.

Работу самоходки корректирует беспилотник. Данные, поступившие с БПЛА, подтвердили точность попаданий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.