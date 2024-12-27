Артиллеристы накрыли огнем опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Получив разведданные о местонахождении цели, расчет подготовил орудие и приступил к выполнению задачи. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности около 10 тысяч метров. Артиллеристы уничтожили опорный пункт и ликвидировали пехоту противника, что позволило подразделениям группировки войск «Центр» успешно продвинуться на данном направлении.
Ведомство показало кадры боевой работы с разных ракурсов, снаружи и внутри самоходки. Орудие тщательно замаскировано, расположено среди деревьев, чтобы не выделяться и не привлекать внимания.
Работу самоходки корректирует беспилотник. Данные, поступившие с БПЛА, подтвердили точность попаданий.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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