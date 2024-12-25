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Российские войска освободили Новый Труд в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий.
2024-12-25 13:13:57
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новый Труд на территории Донецкой Народной Республики. 

Отмечено, что этот населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных наступательных действий. 

Российское оборонное ведомство добавило, что за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике девяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка в ДНР. 

Также за этот период бойцы «Центра» отразили 10 контратак вооруженных формирований неприятеля. 

В зоне ответственности группировки противник за сутки потерял более 550 боевиков. Также он лишился боевой машины пехоты, бронетранспортера, трех автомобилей, 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и 105-миллиметрового орудия М101 американского производства. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #группировка «Центр» #Новый Труд
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