Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новый Труд на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что этот населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных наступательных действий.

Российское оборонное ведомство добавило, что за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике девяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка в ДНР.

Также за этот период бойцы «Центра» отразили 10 контратак вооруженных формирований неприятеля.

В зоне ответственности группировки противник за сутки потерял более 550 боевиков. Также он лишился боевой машины пехоты, бронетранспортера, трех автомобилей, 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровой гаубицы Д-30 и 105-миллиметрового орудия М101 американского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.