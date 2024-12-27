Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ в Курской области

Российские FPV-дроны группировки «Север» ударили по живой силе и технике противника в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Оно продемонстрировало кадры боевой работы операторов беспилотников армейского корпуса группировки войск «Север».

По данным российского оборонного ведомства, дрон-разведчик обнаружил живую силу ВСУ рядом с огневыми позициями АГС-17 и БМП-2. Операторы FPV-дронов атаковали цели, несмотря на помехи систем РЭБ противника.

В описании к видео сказано, что при работе по живой силе противника применяются самодельные взрывные устройства, а при ударах по технике - гранаты от РПГ либо более тяжелые противотанковые снаряды. Среди подбитой техники немало той, которую страны Запада передают Киеву в рамках военной помощи. Украинских боевиков уничтожают как на открытой местности, так и в укрытиях.

Бойцы проводят комплексную работу. Они не только совершают вылеты дронами-камикадзе, но и проводят разведку, а также корректировку огня артиллерии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.