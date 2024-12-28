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Экипажи Ми-28НМ сожгли украинскую бронетехнику в курском приграничье

Нанеся авиаудар, летчики тем самым сорвали ротацию украинских боевиков.
2024-12-28 11:40:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении авиаудара по неприятелю в приграничном районе Курской области. Это сделали экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ. 

Российское оборонное ведомство отметило, что авиаудар наносился в составе смешанной тактической группы. Летчики действовали, выполняя боевую задачу по поддержке сухопутных войск. 

Удар наносился по координатам передового авиационного наводчика. Он же и подтвердил уничтожение целей - в их число вошли бронетехника и военнослужащие ВСУ. 

Применив вооружение, экипажи вертолетов выполнили противоракетные маневры на предельно малой высоте. Кроме этого, они отстрелили тепловые ловушки, которые не дают ракетам ПЗРК поразить летательный аппарат. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М сровнял с землей украинский опорный пункт в курском приграничье. Этот удар, как уточнили в МО РФ, наносился авиационными ракетами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #вертолеты #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация
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