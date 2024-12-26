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Цивилева вручила награды отличившимся бойцам СВО в госпитале в Москве

Анна Цивилева в торжественной обстановке вручила два ордена Мужества, пять медалей «За отвагу» и медаль «За храбрость» II степени.
2024-12-26 17:50:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В филиале №2 Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского вручили награды отличившимся в зоне специальной военной операции военнослужащим, сообщает Министерство обороны России. Наши бойцы получили медали из рук статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой.

Всего в торжественной обстановке были вручены два ордена Мужества, пять медалей «За отвагу» и медаль «За храбрость» II степени.

«Я хочу поблагодарить наших военнослужащих за их героизм, за их доблесть, за их служение государству, за то, что они ценой собственного здоровья защищают интересы страны», - сказала Цивилева.

В госпитале находятся российские военнослужащие, получившие ранения во время боев в зоне спецоперации. Бойцы проходят лечение и реабилитацию. Замминистра поблагодарила медиков за самоотверженный труд и вручила им медали «За трудовую доблесть».

Кроме того, Цивилева передала сотрудникам госпиталя и их детям новогодние подарки от фонда «Защитники Отчества». После награждения перед военнослужащими с концертом выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

В церемонии также участвовали начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России - начальник медицинской службы ВС РФ Дмитрий Тришкин, начальник Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского генерал-майор медицинской службы Александр Есипов и руководство филиала.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #награды #МО РФ #госпиталь #цивилева
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