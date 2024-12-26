ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов на Украине

Российские военнослужащие в течение суток нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов противника. Об этом говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны России о проведении специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в течение суток удары наносились по складам боеприпасов, пунктам управления беспилотниками, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.

Кроме того, Минобороны сообщило об освобождении села Гигант Донецкой Народной Республики. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Новый Труд, также на территории Донецкой Народной Республики. МО РФ продемонстрировало кадры боев за этот населенный пункт.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.