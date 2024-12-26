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В Херсонской области зенитчики выстроили плотный щит от ударов ВСУ

Одновременно на дежурстве находятся десятки комплексов, которые обеспечивают несколько степеней защиты от любых воздушных угроз.
Виктория Косогляденко 2024-12-26 21:16:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Зенитчики сухопутных войск круглосуточно работают на всех направлениях специальной военной операции. Они прикрывают наземные силы от атак с воздуха, в том числе и на Днепре в Херсонской области.

ПВО ближнего действия работает на самом переднем крае и прикрывает подразделения тяжелой артиллерии, которые стоят глубже. Так, недавно удалось сбить польский дрон-разведчик.

Дальше уже работают ПВО средней дальности. Например, ЗРК «Бук» являются настоящим щитом от ракет ATACMS и от реактивных систем залпового огня HIMARS.

«HIMARS постоянно сбиваем. Определенная высота пиковой есть. Все это мы сразу фиксируем, захватываем, сопровождаем и поражаем данную цель», - рассказывает начальник расчета с позывным Дикий.

Крупные беспилотники тоже являются целью «Буков». А вот самолетов, отмечают зенитчики, давно не было.

Всего же на Днепре одновременно на дежурстве находятся десятки комплексов. Они обеспечивают несколько степеней защиты от любых воздушных угроз.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как в формате «войны дронов» происходит битва за Днепр. 

#армия #ЗРК #бпла #Зенитчики #Днепр #Херсонская область
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