ВСУ потеряли более 230 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России раскрыло потери противника за сутки боев на Курском направлении. ВСУ потеряли более 230 боевиков, а также военную технику.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также в сегодняшней сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области назвали потери украинской стороны с начала боев в регионе.

По данным ведомства, ВСУ за этот период времени потеряли на Курском направлении более 43740 военнослужащих. Также противник лишился 255 танков, 194 БМП, 136 БТР, 1318 бронемашин, 1182 автомобилей, 324 артиллерийских орудий, 42 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шести MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, 80 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.