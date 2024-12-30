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Российские войска освободили Новооленовку в ДНР

Населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Центр».
2024-12-30 12:19:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что выбить националистов из села удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Также подразделения группировки ударили по живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины. Противник потерял до 420 военнослужащих.

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили об освобождении села Новотроицкое в Донецкой Народной Республике.

До этого стало известно о том, что националистов выбили из населенного пункта Загрызово в Харьковской области и Ивановки в ДНР. Оба населенных пункта взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ДНР #освобождение #спецоперация #МО РФ #новооленовка
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