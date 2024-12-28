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ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины

Также огневое поражение нанесли складу горюче-смазочных материалов ВСУ в зоне спецоперации.
2024-12-28 12:15:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о поражении инфраструктуры украинского военного аэродрома. 

Кроме этого, отмечено, что за сутки удалось нанести огневое поражение складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям боевиков и военной техники неприятеля в 148 районах. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об освобождении двух населенных пунктов. Это Загрызово в Харьковской области, а также Ивановка на территории Донецкой Народной Республики. 

Также МО РФ продемонстрировало видео с водружением российского флага в центре освобожденного населенного пункта Лозовая. Этот город удалось взять под контроль военнослужащим подразделений группировки войск «Запад».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #военный аэродром #инфраструктура #СВО #Огневое поражение
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