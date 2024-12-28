ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины

Минобороны России сообщило о поражении инфраструктуры украинского военного аэродрома.

Кроме этого, отмечено, что за сутки удалось нанести огневое поражение складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям боевиков и военной техники неприятеля в 148 районах.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об освобождении двух населенных пунктов. Это Загрызово в Харьковской области, а также Ивановка на территории Донецкой Народной Республики.

Также МО РФ продемонстрировало видео с водружением российского флага в центре освобожденного населенного пункта Лозовая. Этот город удалось взять под контроль военнослужащим подразделений группировки войск «Запад».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.