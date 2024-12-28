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Оператор дрона разделался с живой силой ВСУ в Харьковской области

Дроноводы использовали систему сброса боеприпасов, чтобы уничтожить украинских боевиков точными попаданиями.
2024-12-28 17:07:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков дроноводами группировки войск «Север». Неприятель укрылся в укреплениях в Харьковской области, но это его не спасло.

Врага обнаружили при помощи средств воздушной разведки. Проанализировав полученные данные, военнослужащие приняли решение нанести противнику огневое поражение при помощи беспилотника, оборудованного системой сброса боеприпасов. 

Оператор выждал подходящий момент и добился точных попаданий. При этом уничтожение боевиков средства объективного контроля фиксировали в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили бронемашину ВСУ в приграничье Курской области. Она перевозила украинскую пехоту, но в итоге не довезла - все благодаря нашему оператору БПЛА. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бпла #беспилотники #Харьковская область #Сброс боеприпасов
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