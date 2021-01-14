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По следам вьетнамской войны: российские саперы обезвредили авиабомбы США в Лаосе

Андрей Аркадьев
14:58 14.01.2021
Военнослужащие отряда разминирования проводят откопку, идентификацию и определение степени опасности каждого сигнала, получаемого от средств поиска.
По следам вьетнамской войны: российские саперы обезвредили авиабомбы США в Лаосе
© Фото: Минобороны России
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Более 200 взрывоопасных предметов обнаружили российские саперы во время работ в районе аэродрома Тхонгхайхин провинции Сиенгхуанг в Лаосе, сообщает Министерство обороны РФ. В общей сложности специалисты очистили более гектара территории.

Военнослужащие используют новейшее оборудование во время работ. Боеприпасы могут залегать очень глубоко под землей. Взрывоопасные предметы в большинстве своем относятся к периоду войны во Вьетнаме.

Обычно это кассетные авиационные бомбы, сброшенные самолетами США в 1960-1970-е годы прошлого столетия, - BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также артиллерийские боеприпасы различного калибра.

Специалисты применяют современные отечественные средства поиска, обнаружения и защиты. Это индукционный миноискатель ИМП-3, металлодетектор глубинный МГ-1И, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2 и подповерхностный обнаружитель ППО-2И.

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