По следам вьетнамской войны: российские саперы обезвредили авиабомбы США в Лаосе

Более 200 взрывоопасных предметов обнаружили российские саперы во время работ в районе аэродрома Тхонгхайхин провинции Сиенгхуанг в Лаосе, сообщает Министерство обороны РФ. В общей сложности специалисты очистили более гектара территории.

Военнослужащие используют новейшее оборудование во время работ. Боеприпасы могут залегать очень глубоко под землей. Взрывоопасные предметы в большинстве своем относятся к периоду войны во Вьетнаме.

Обычно это кассетные авиационные бомбы, сброшенные самолетами США в 1960-1970-е годы прошлого столетия, - BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также артиллерийские боеприпасы различного калибра.

Специалисты применяют современные отечественные средства поиска, обнаружения и защиты. Это индукционный миноискатель ИМП-3, металлодетектор глубинный МГ-1И, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2 и подповерхностный обнаружитель ППО-2И.