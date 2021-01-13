Опубликованы кадры полевого выхода с БРК «Бастион» на Камчатке

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота совершили марш из мест постоянной дислокации в районы, где им предстоит привести пусковые установки в готовность и замаскировать их.

Особое внимание на маршруте уделяется обеспечению безопасности движения. Колонна преодолела несколько условно зараженных участков местности. На них использовались средства индивидуальной и коллективной защиты.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт).

Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.