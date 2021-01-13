Армия Более 500 жителей Крыма получили помощь военных медиков в лечении COVID-19 Тамара Астапенкова Каждый день более 40 местных жителей обращаются к военным специалистам за помощью. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Ялте и Симферополе военные врачи медицинских отрядов специального назначения Черноморского флота и Южного военного округа оказывают помощь населению в борьбе с коронавирусной инфекцией. Каждый день более 40 жителей Крыма обращаются к военным врачам за помощью. Пациенты получают консультации, назначения, а в случае необходимости продолжают лечение в стационаре, где находятся под постоянным наблюдением высококвалифицированного медицинского персонала. На сегодняшний день более 500 местных жителей получили консультативно-диагностическую помощь.



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе. Военные медицинские специалисты Южного военного округа и Черноморского флота были переброшены в кротчайшие сроки из Ростова-на-Дону и Севастополя для оказания медицинской помощи жителям полуострова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика