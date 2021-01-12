При поддержке авиации: российский патруль преодолел более сотни километров по трассе М-4 в Сирии

Российские военнослужащие провели патрулирование стратегической трассы М-4 в сирийской провинции Хасеке. Колонна при поддержке вертолетов армейской авиации прошла по маршруту до границы с Турцией и осмотрела прилегающие населенные пункты.

Российские БТРы и бронеавтомобили «Рысь» преодолели больше сотни километров. Одна из главных задач патруля – обозначить присутствие, особенно в тех точках, где появлялись незаконные вооруженные формирования.

С воздуха колонну прикрывали многоцелевой Ми-8 и ударный Ми-35. Они летели в паре десятков метров от земли. Другая поддержка не потребовалась – патрулирование прошло без происшествий.