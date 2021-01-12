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Волгоградские юнармейцы подняли со дна озера фрагмент истребителя времен ВОВ

Роман Захаров
23:00 12.01.2021
Уникальная поисковая операция развернулась в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
Волгоградские юнармейцы подняли со дна озера фрагмент истребителя времен ВОВ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Юнармейский отряд «Курган» достал со дна озера Таловое двигатель самолета, потерпевшего крушение во время Великой Отечественной войны. «Сердце» машины модификации М105П весом пол тонны, по предварительным данным, может принадлежать военному истребителю Як-9.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Уникальная поисковая операция развернулась в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Добравшись по льду до места нахождения важного артефакта, участники экспедиции прорубили прорубь, собрали лебедочный механизм, и уже с его помощью подняли на поверхность ценный фрагмент.

«Предстоит провести тщательное исследование объекта и установить более точную информацию о нем. Возможно, по номеру двигателя получится установить судьбу экипажа. И если выяснится, что он числится пропавшим без вести, то важно будет передать информацию родственникам, найти летчиков и перезахоронить с почестями. Как говорится, война не закончена, пока не вернулся последний ее боец», -  рассказал начальник регионального штаба «Юнармии» Волгоградской области Денис Харитонов

Поисковая работа на этом участке велась не один год. Чтобы установить местонахождение самолета, юнармейцы изучали архивные документы и свидетельства очевидцев. Во многом помогли неравнодушные местные жители. По словам заместителя командира отряда «Курган» Даниила Кузьмина, по завершении всех реставрационных работ, двигатель займет почетное место в музее отряда.

«У нашего поискового отряда в поселке Светлый Яр есть собственный музей, где мы бережно храним обнаруженные на месте боев артефакты. Благодаря таким находкам и возможности устанавливать судьбу солдат Красной армии, мы открываем еще одну страницу истории Великой Отечественной войны. В случае с двигателем, страницу, которая много лет была скрыта под водой», – объяснил юнармеец.

Первый этап экспедиции завершен. Но юнармейский поисковый отряд «Курган» ставит новую цель – поднять со дна озера другие части самолета.

«Исследовательскую работу юнармейцев из отряда "Курган" высоко оценили на учениях "Кавказ-2020", где ребята не только рассказали о проводимых экспедициях, но и презентовали выставку найденных реликвий. Среди них - стеклянные и алюминиевые фляжки, личные вещи солдат, такие как зеркальце, бритва, медальоны, ложки, каски, котелки, фрагменты газет. Юнармейцы не словом, а делом показывают, как важно беречь память о подвиге советского народа. Своим примером они мотивируют сверстников изучать семейные истории, искать правду о боевом пути своих Героев. Ведь нет ни одной семьи, которой бы ни коснулась война», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно объединило уже более 740 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Основная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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