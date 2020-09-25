Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

МиГ-29 и Су-30СМ: летчики РФ и Армении показали свое мастерство в рамках боевых розыгрышей «Кавказ-2020»

Тамара Астапенкова
13:24 25.09.2020
На полигоне Алагяз экипажи истребителей уничтожили объекты и колонну военной техники условного противника.
МиГ-29 и Су-30СМ: летчики РФ и Армении показали свое мастерство в рамках боевых розыгрышей «Кавказ-2020»
© Фото: Семенов, ТРК Звезда

На полигоне Алагяз экипажи истребителей МиГ-29 ЮВО и Су-30СМ Минобороны Армении уничтожили объекты и колонну военной техники условного противника в рамках тактических боевых розыгрышей СКШУ «Кавказ-2020».

Летчики двух стран в ходе практических действий отработали сложные элементы летной подготовки: полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Также было выполнено около 50 электронных пусков неуправляемых ракет по бронетехнике и живой силе условного противника. Были отработаны задачи в условиях применения «противником» средств радиолокационной борьбы, а также при возникновении внештатных ситуаций - отказе оборудования и аварийной посадке.

Экипажи МиГ-29 и Су-30СМ выполнили элементы сложного пилотажа в диапазоне высот от полутора до трех тысяч метров на скорости от 300 до 800 километров в час, в том числе боевые развороты, вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», а также «петлю Нестерова».

Розыгрыш практических боевых действий подразделений ЮВО и Вооруженных сил Армении проводится в период с 21 по 26 сентября под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-лейтенанта Тиграна Парваняна.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:54 Армия
«Триумф» и «Панцирь-С»: военнослужащие ЮВО отразили атаку «противника» на командный пункт в рамках «Кавказ-2020»
13:01 Армия
Видео
Участвовавшие в «Славянском братстве - 2020» десантники из РФ готовятся к возвращению на родину
12:48 В стране и мире
В Кремле заявили, что непризнание Лукашенко рядом европейских стран противоречит международному праву
12:00 В стране и мире
Видео
В СК заявили о еще одной жертве подозреваемого в убийстве девочки в Нижегородской области
09:42 Армия
Видео
РСЗО «Торнадо-Г» за 20 секунд уничтожили условного противника под Волгоградом
Популярное
Популярное
Земля «отфутболила» в космос подлетевший метероид: видео
Видео
В Приморье немецкая овчарка «усыновила» двух львят
Видео
Накачали азотом и взорвали: видео краш-теста космического корабля Starship
В Черном море у берегов Абхазии зафиксировано редкое природное явление
Видео
Испытано на себе: корреспондент «Звезды» исполнил роль «нарушителя» во время операции ВАИ в рамках «Кавказ-2020»
«Алина не крепостная»: Рудковская ответила на обвинения в переманивании фигуристов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.