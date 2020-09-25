МиГ-29 и Су-30СМ: летчики РФ и Армении показали свое мастерство в рамках боевых розыгрышей «Кавказ-2020»

На полигоне Алагяз экипажи истребителей МиГ-29 ЮВО и Су-30СМ Минобороны Армении уничтожили объекты и колонну военной техники условного противника в рамках тактических боевых розыгрышей СКШУ «Кавказ-2020».

Летчики двух стран в ходе практических действий отработали сложные элементы летной подготовки: полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Также было выполнено около 50 электронных пусков неуправляемых ракет по бронетехнике и живой силе условного противника. Были отработаны задачи в условиях применения «противником» средств радиолокационной борьбы, а также при возникновении внештатных ситуаций - отказе оборудования и аварийной посадке.

Экипажи МиГ-29 и Су-30СМ выполнили элементы сложного пилотажа в диапазоне высот от полутора до трех тысяч метров на скорости от 300 до 800 километров в час, в том числе боевые развороты, вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», а также «петлю Нестерова».

Розыгрыш практических боевых действий подразделений ЮВО и Вооруженных сил Армении проводится в период с 21 по 26 сентября под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-лейтенанта Тиграна Парваняна.