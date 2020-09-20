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Полевой лагерь для размещения иностранных участников учения «Кавказ-2020» развернут на полигоне Капустин Яр

Кирилл Васин
14:00 20.09.2020
В состав лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, столовые с кухнями, медицинский пункт и другие элементы, необходимые для успешного выполнения задач в рамках учения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области развернут полевой лагерь для размещения иностранных участников стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

В состав лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, столовые с кухнями, медицинский пункт и другие элементы, необходимые для успешного выполнения задач в рамках учения. Также оборудованы спортивный городок, комнаты для хранения оружия контейнерного типа, организована караульная служба.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

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