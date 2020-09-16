Шойгу прибыл в Минск с рабочим визитом

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла с рабочим визитом в Минск. Об этом сообщает белорусское военное ведомство.

В Минске планируется обсудить двустороннее военное сотрудничество России и Белоруссии.

В эти дни под Брестом проходят совместные российско-белорусские учения «Славянское братство». Россию представляют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Маневры посвящены отработке контртерростических операций и не направлены против третьих стран.