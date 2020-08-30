Зрелищные прыжки и рукопашный бой: чем удивил очередной этап конкурса «Десантный взвод»

Под Псковом на полигоне Струги Красные продолжаются состязания конкурса «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020. Перед очередным этапом, с турнира снялась сборная Китая. А российским участникам остаться на лидирующих позициях не помешала ни ветреная погода, ни новое испытание, которые впервые включили в программу состязаний. Это рукопашный бой, но сначала - прыжки десантников на точность.

Высота 1200 метров. Десантники из Алжира, Белоруссии, России выполняют прыжки с парашютом на точность. Перед ними стоит задача точно приземлиться в 10-метровый круг. Участники сборных Алжира и Белоруссии ошибаются, россияне – точно попадают в цель, отклонение от центра на троих всего 30 сантиметров.

«Ветер получается дует с леса, из-за этого происходит завихрение, очень сложная погода, ветер неровный, рваный, было сложно», - рассказал участник конкурса из России Борис Бабенко.

Рукопашный бой на конкурсе «Десантный взвод» проводят впервые. В поединках длительностью по 3 минуты сошлись команды России, Белоруссии, Алжира. В результате наши десантники одержали безоговорочную победу во всех весовых категориях. Сборная России по результатам первой недели состязаний занимает первое место.